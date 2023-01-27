2023/01/27 | 14:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: افتتاح السفارة المغربية في بغداد غداً السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/27 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: افتتاح السفارة المغربية في بغداد غداً السبت) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: افتتاح السفارة المغربية في بغداد غداً السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).