2023/01/27 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



تظاهرة غاضبة ضد إزالة التجاوزات في النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرة غاضبة ضد إزالة التجاوزات في النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تظاهرة غاضبة ضد إزالة التجاوزات في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).