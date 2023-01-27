2023/01/27 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، موعد افتتاح السفارة المغربية في بغداد.وذكرت السفارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “غداً يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تحدد موعد افتتاح السفارة المغربية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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