تركيا تقدم خصما كبيرا لاسعار الغاز

2023/01/27 | 14:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش يوم الجمعة إنها ستخفض سعر الغاز الطبيعي لكبار المستخدمين الصناعيين بين 13.3 و17.2 بالمئة في فبراير شباط.

وقالت إن سعر الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء سينخفض أيضا 16.7 بالمئة.

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