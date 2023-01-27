2023/01/27 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، إن مسلحين من غزة أطلقوا سبعة صواريخ باتجاه إسرائيل، ليل الخميس، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي: 7 صواريخ أطلقت من غزة.. والصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني عاشر بالضفة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي: 7 صواريخ أطلقت من غزة.. والصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني عاشر بالضفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).