‎الأمن العراقي يصادر أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب

2023/01/27 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة،

عن مصادرة أكثر من نصف مليون لتر من

المشتقات النفطية المعدة للتهريب في

سبع محافظات عراقية.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن مفارزه تمكنت ووفقاً

لمع

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