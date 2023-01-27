صحة كربلاء المُقدَسة تقيم محاضرة علمية حول السموم الفطرية وتأثيراتها على صحة المجتمع

2023/01/27 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد امس الخميس ، محاضرة علمية تركزت

حول " السموم الفطرية وتأثيراتها على

صحة المجتمع ".

وبحسب مُدير المركز ، الدكتورة تقوى

خضر عبدالكريم ،لوكالة نون الخبرية

قولها لقد شهد مركزنا ، وبمُشاركة عدد

من

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