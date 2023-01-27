موسكو تطلب إيضاحات بعد تصريح بيربوك عن “الحرب ضد روسيا”

2023/01/27 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثير غضب متنام في روسيا بسبب تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن “حرب ضد روسيا”.

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتفسير اليوم الجمعة من السفير الألماني في موسكو عن التصريحات “المتناقضة” الصادرة من برلين.

فمن ناحية، أعلنت ألمانيا أنها ليست طرفاً في الصراع في أوكرانيا، ولكن من ناحية أخرى، قالت بيربوك إن دول أوروبا تخوض حرباً ضد روسيا.



وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام “هل يدركون ما يتحدثون عنه؟”.

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