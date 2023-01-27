الأمن الوطني يصادر أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب

2023/01/27 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز ‎الأمن الوطني، اليوم الجمعة، مصادرة أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب في سبع محافظات.

وذكر الجهاز، في بيان أن “مفارزنا تمكنت ووفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة في محافظات (بغداد، النجف الأشرف، كركوك، نينوى، القادسية ،ديالى، وبابل) من مصادرة أكثر من خمسمائة ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب كانت مخزنة في عجلات وخزانات تم ضبطها بعد مداهمة أوكار ومستودعات المهربين”.

وأضاف: “إذ تم ضبطُ (20) عجلة والقبض على (29) متهماً”.

وأشار الجهاز، إلى “إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

وبين أن “ذلك جاء استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإستمراراً لسلسلة العمليات التي يُنفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي المشتقات النفطية والمتاجرين فيها بطرق غير شرعية”.

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