تكليف الفريق الركن سعد العلاق معاوناً لرئيس اركان الجيش

2023/01/27 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتكليف الفريق الركن سعد العلاق معاوناً لرئيس اركان الجيش العراقي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اصدر امراً بتكليف الفريق الركن سعد العلاق معاونا لرئيس اركان الجيش للإدارة".

يشار الى أن السوداني اجرى عدة تغييرات في المناصب الامنية منذ تسنمه رئاسة الحكومة الجديدة قبل نحو 3 اشهر.

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