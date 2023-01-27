2023/01/27 | 15:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يصادر أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب في سبع محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/27 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يصادر أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب في سبع محافظات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يصادر أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب في سبع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).