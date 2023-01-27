2023/01/27 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، ان وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة سيزور بغداد غدًا.

ظهرت المقالة وزير خارجية المغرب يزور بغداد غداً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية المغرب يزور بغداد غداً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية المغرب يزور بغداد غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).