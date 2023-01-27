2023/01/27 | 15:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أدانت هيئة محلفين فدرالية في مانهاتن الخميس سيف الله سايبوف الأوزبكي...

ظهرت المقالة إدانة منفذ اعتداء باسم تنظيم داعش في نيويورك أولاً على المسلة.

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