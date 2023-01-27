2023/01/27 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز ‎الأمن الوطني، اليوم الجمعة، مصادرة أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب في سبع محافظات.وذكر الجهاز، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “مفارزنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‎الأمن الوطني يصادر أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب المركز الخبري الوطني.

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