المغرب تعيد فتح سفارتها في العراق

2023/01/27 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الجمعة، افتتاح السفارة المغربية في

بغداد، غداً السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد

الصحاف، إن "هناك دبلوماسيّة فاعلة

لتأكيد حضور العراق وفاعليّته، وغداً

يستقب

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