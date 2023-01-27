مالية البرلمان تفجّر

2023/01/27 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الجمعة، عن وجود مبالغ مالية كبيرة من الدولار متوفرة داخل البنك المركزي، مؤكدا أن المصارف تمتنع عن شراء الدولار من البنك.

وقال كوجر لـ(بغداد اليوم) إن "محافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب مخيف ابلغ اللجنة المالية النيابية، عن توفر وجود مبالغ مالية كبيرة من الدولار متوفرة داخل البنك المركزي".

وأضاف أن "المصارف في مزاد العملة لا تأتي لأخذ الأموال من البنك، وهذا ما سبّب ارتفاع الأسعار وبالتالي نحتاج إلى تزويد التاجر بـ 500 ألف دولار عند تزويد البنك بالفواتير"، مؤكدا أن "محافظ البنك يجب ان تكون له خبرة نقدية وعلاقات مالية كبيرة للمساهمة في الخطوات اللازمة التي يمكن من خلالها إعادة سعر الدولار الى حالة الاستقرار".

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي، التوقف عن التعامل مع عملة الدولار الأمريكي مع أربعة مصارف، وجواز التعامل معها بالعملات الأخرى.

وقال المركزي العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "لأغراضٍ تدقيقية، تقرّر إيقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي للمصارف مع جواز التعامل معهم بالعملات الأخرى".

وأضاف أن "قرار المركزي العراقي يشمل مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القابض الإسلامي للاستثمار والتمويل، وكذلك شملت القائمة، مصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار".

وبخطوة متتالية، بتاريخ 15 من تشرين الثاني الماضي، قرر البنك الفيدرالي الأمريكي توقيف التحويلات المالية لـ14 مصرفا عراقيا، وأعلن عن فتح تحقيقا في ملفات هذه المصارف، تمهيدا لإدراجها ضمن اللائحة السوداء، وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي بإيقاف التحويلات المالية مع مصارف عراقية، جراء اتهام هذه المصارف بتهريب الأموال من مزاد العملة بطريقة غير شرعية.

تحرير: ر.



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