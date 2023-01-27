رئيس أذربيجان: الهجوم على سفارتنا في طهران

2023/01/27 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أدان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الجمعة، الهجوم المسلح على سفارة بلاده في إيران، ووصفه بأنه “عمل إرهابي”.

وكتب علييف على تويتر: “أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران”.

وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه “إرهابي”.

كما أعرب عن خالص تعازيه لأقارب وأهل المسؤول الأمني الذي قتل في الهجوم أثناء دفاعه عن السفارة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران.

وقال قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، إنه تم اعتقال منفذ الهجوم، وإن نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى “دوافع شخصية وراء هذا الهجوم”.

وبدورها، أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم، معربةً عن تعازيها لأسرة القتيل وكذلك حكومة وشعب أذربيجان.

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