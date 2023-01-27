2023/01/27 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WtFgtw1sKVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكمارك: ضبط ست حاويات مواد خطرة ومخالفة للقانون في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكمارك: ضبط ست حاويات مواد خطرة ومخالفة للقانون في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).