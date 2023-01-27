2023/01/27 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، إقالة قائد شرطة طهران، بعد انتشار فيديو مسجل بكاميرات المراقبة يظهر شرطيا لم يحرك ساكنا أثناء الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية. وقالت السلطات الأذربيجانية إن”رجلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الايرانية تُقيل قائد شرطة طهران بعد انتشار فيديو لـ”شرطياً” المركز الخبري الوطني.

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