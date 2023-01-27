زاخو يكتسح الديوانية بخماسية في دوري الكرة الممتاز

2023/01/27 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكن فريق نادي زاخو من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة 13 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .جرت المباراة في الساعة الثانية من ظهر […]

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