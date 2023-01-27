حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات لأسبوع

2023/01/27 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها لاسبوع.

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