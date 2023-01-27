"العالم ملكها".. زوجان يكشفان سر زواج دام 80 عامًا

2023/01/27 | 16:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل زوجان في ولاية ماريلاند الأمريكية بذكرى زواجهما الـ80، خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

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