الباوي: الكرد تعكزوا على الدستور ورفضوه عندما قال القضاء كلمة الحق

2023/01/27 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد المحلل السياسي حازم الباوي، وقوف ساسة الاقليم ضد القضاء بعد ان تكزوا على الدستور في الكثير من المناسبات، لافتا الى ان الرفض جاء بعد ان قال القضاء كلمة الفصل.

وقال الباوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ساسة اقليم كردستان الذين صدعوا رؤوس الشعب بضرورة احترام الدستور عليهم ان لا يناقضوا أنفسهم بالهجوم على القضاء الذي يعد ضمانة للعمل الديمقراطي وأحدى اساسيات الدستور”.

واضاف ان ” الساسة الكرد ومنذ عام 2005 لطالما تعكزوا على الدستور وهاجموا الاطراف السياسية الاخرى التي تختلف معها واتهموها بالخروج عن السياقات الدستورية يجب ان يعوا ان الدستور ذاته ينص على ان القضاء يمثل سلطة مستقلة بعيدة عن الاتفاقيات السياسية التي ابرمت معهم في زمن المجاملات المالية”.

واكد الباوي ان “الهجوم الذي شنه بارزاني على القضاء واتهمه بأقذر الاتهامات لو كان قد صدر من أطراف سياسية معينة لتمت مهاجمتها من قبل حتى الاطراف الشيعية والكردية والسنية بسلسلة تغريدات وبيانات وتصريحات متنوعة”.

وشدد على ان القضاء عمل بما يملي عليه وظيفته ونأى بنفسه عن حوارات واتفاقات كواليس السياسة التي عادة ما تبرم خلافا للمصلحة العراقية العامة ولمصلحة الطرف الكردي منذ عقد ونصف من الزمن.

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