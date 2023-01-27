الفتح: أمريكا اللاعب الأساس برفع الدولار وتضغط على الحكومة لتنفيذ اجنداتها

2023/01/27 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان اميركا ومن خلال البنك الفيدرالي فأنها تسعى لفرض قيود على الإيرادات العراقية المستحصلة من أموال النفط، لافتا الى ان واشنطن تحاول من خلال السيطرة على إيرادات النفط الضغط على الحكومة لتحقيق اجندات معينة.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاته بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل إيجاد الحلول للمشكلات وأبرزها ما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خصوصا بعد ان سجل ارتفاعا تدريجيا كبيرا”.

وأضاف ان “اميركا تعد اللاعب الأساسي في أي ارتفاع وانخفاض لسعر صرف الدولار سواء في العراق او في المنطقة، خصوصا ان البنك الفيدرالي يسيطر على أموال العراق وايراداته النفطية”.

وبين ان “واشنطن لاتسعى لاطلاق أموال العراق يل انها فرضت قيودا عليها بهدف رفع سعر الصرف من اجل الضغط على حكومة السوداني لتحقيق مطالبها ومطالب حلفائها وتمرير اجندتها في البلاد”.

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