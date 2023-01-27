2023/01/27 | 16:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، الجمعة، العثور على...

ظهرت المقالة العراق يعثر على 800 قطعة اثرية في البصرة أولاً على المسلة.

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