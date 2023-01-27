2023/01/27 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، عن إقالة قائد شرطة طهران، بعد انتشار فيديو مسجل بكاميرات المراقبة يظهر شرطيا لم يحرك ساكنا أثناء الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجوم على السفارة في طهران.. إقالة قائد شرطة بعد فيديو "الحارس الذي لم يحرك ساكنا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجوم على السفارة في طهران.. إقالة قائد شرطة بعد فيديو "الحارس الذي لم يحرك ساكنا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).