بفعل المنتجات المعاد تصديرها.. قيمة صادرات الامارات الى العراق في 2022 اكثر من ايران وتركيا

2023/01/27 | 16:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت قيمة استيرادات العراق من دولة الامارات العربية المتحدة خلال 2022 لتبلغ بحدود 20 مليار دولار مرتفعة بنسبة 47% مقارنة مع 2021 والتي كانت بحدود 14 مليار دولار امريكي.

وذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات، أنه “على الرغم من انخفاض كمية الاستيرادات الكلية بنسبة 28% مقارنة مع 2021 حيث كان مجموع الكميات المستوردة 15 مليون طن مقارنة مع 2022 والتي بلغت 10.7 مليون طن الا ان ارتفاع اسعار المواد وتحديدا المشتقات النفطية والتي تعتبر النسبة الاكبر من استيرادات العراق من الامارات (حيث تمثل بحدود 31% من حجم الاستيرادات) ادى الى ارتفاع قيمة الاستيرادات مقابل انخفاض الكمية المستوردة حيث بلغت نسبة النمو في قيمة استيرادات المنتجات المعدنية والتي تمثل في اساسها المشتقات النفطية 93% بينما انخفض حجم الاستيرادات من نفس المنتجات بنسبة 29% “.

كذلك ارتفعت قيمة استيرادات العراق من الاجهزة الكهربائية والالكترونية من الامارات (والتي تمثل نسبتها 30% من مجمل الاستيرادات) لتصل الى 6 مليار دولار امريكي بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنة مع 2021

كما ارتفعت قيمة استيرادات العراق من السيارات من الامارات (والتي تمثل نسبتها 11% من مجمل الاستيرادات ) لتصل الى 2.2 مليار دولار مرتفعة بنسبة 69% مقارنة مع 2021

ومثلت المنتجات المعاد تصديرها من الامارات الى العراق ما نسبته 85% من مجمل صادرات الامارات الى العراق

وتمثل الامارات الشريك التجاري الاول للعراق بحجم تبادل تجاري يتجاوز ال 21 مليار من المنتوجات التي لا تحتوي على النفط الخام متفوقة على دول مثل الصين وتركيا والهند نتيجة ارتفاع المنتوجات المعاد تصديرها الى العراق

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