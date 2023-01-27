يد كربلاء تفوز على الخليج العربي

2023/01/27 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى فريق نادي كربلاء بكرة اليد

مبارياته في المرحلة الاولى للدوري

العراقي الممتاز بكرة اليد بفوز كبير

على فريق نادي الخليج العربي ب ( ٢٩ - ١٧)

في مباراتهما التي احتضنتها قاعة

الجماهير في كربلاء

وان

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