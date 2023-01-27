زاخو يقسو على الديوانية بخماسية في الدوري الممتاز

2023/01/27 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي زاخو من تحقيق الفوز على

مضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 5-1

ضمن منافسات الجولة 13 للدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم.

جرت المباراة في الساعة الثانية من ظهر

اليوم الجمعة على ملعب كربلاء

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