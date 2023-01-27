يوفر آلاف فرص العمل وملايين الدولارات.. هل يمكن للعراق تطبيق نظام

2023/01/27 | 17:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوطنية لتسهيل حركة النقل والتجارة بمنظمة "إسكوا"، التابعة لوزارة النقل العراقية، الأسبوع الماضي، عزمها تطبيق نظام النقل البري للعبور والضمان الدولي المعروف عالميا بالترانزيت "التير-TIR".

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