المغرب تفتتح سفارتها في العراق بعد 7 سنوات على إغلاقها

2023/01/27 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سيجري غدا زيارة رسمية إلى العراق، لافتتاح سفارة المملكة في بغداد.

ونقلت "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف قوله الذي تابعته "بغداد اليوم"، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيستقبل غدا السبت، نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأضاف أنه خلال الزيارة سيشهد بوريطة افتتاح سفارة المملكة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية.

وكان المغرب قد أعلن، في فبراير 2016، إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن، مرجعا القرار إلى تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على ثلث مساحة العراق صيف 2014.

وقد حاول المغرب والعراق إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يتم.

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