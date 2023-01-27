2023/01/27 | 17:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. عشرات المواطنين يتظاهرون ضد ارتفاع سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 05m8yGADkQQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. عشرات المواطنين يتظاهرون ضد ارتفاع سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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