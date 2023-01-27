زاخاروفا: هولندا رفضت بشكل شائن تكريم ذكرى محرري معسكرات الاعتقال

2023/01/27 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،اليوم الجمعة، إن هولندا رفضت بشكل شائن تكريم ذكرى جنود الجيش الأحمر الذين حرروا سجناء أوشفيتز ومعسكرات الاعتقال الأخرى.وأضافت ماريا زاخاروفا: “تعتبر هولندا زعيمة […]

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