2023/01/27 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عززت أسعار النفط مكاسبها هذا الأسبوع، ليتجاوز حاجز 88 دولاراً، مساء اليوم الجمعة، مرتفعاً بأكثر من 1% خلال 24 ساعة.وبتمام الساعة 16:30 بتوقيت بغداد، بلغت العقود الآجلة من خام برنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يرتفع بنسبة 1% ويتجاوز حاجز الـ 88 دولاراً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع بنسبة 1% ويتجاوز حاجز الـ 88 دولاراً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع بنسبة 1% ويتجاوز حاجز الـ 88 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).