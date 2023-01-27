2023/01/27 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مراسل "فوكس نيوز" بنجامين هاول في بث مباشر لأول مرة منذ تعرضه لإصابات بالغة قبل قرابة 10 أشهر أثناء تغطية الأحداث في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقد قدمًا وعينًا وتعرض لحروق.. شاهد ما قاله مراسل عاد لعمله بعد 10 أشهر من إصابته في قصف بأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقد قدمًا وعينًا وتعرض لحروق.. شاهد ما قاله مراسل عاد لعمله بعد 10 أشهر من إصابته في قصف بأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).