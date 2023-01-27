بالأرقام.. صادرات الإمارات الى العراق تقفز الى 20 مليار دولار

2023/01/27 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال خبير اقتصادي، ان قيمة استيرادات العراق من دولة الامارات العربية المتحدة ارتفعت خلال 2022 لتبلغ بحدود 20 مليار دولار مرتفعة بنسبة 47% مقارنة مع 2021 والتي كانت بحدود 14 مليار دولار.وذكر منار العبيدي، في بيان ” انه على الرغم من انخفاض كمية الاستيرادات الكلية بنسبة 28% مقارنة مع 2021 حيث كان مجموع الكميات المستوردة 15 مليون طن مقارنة مع 2022 والتي بلغت 10.7 مليون طن الا ان ارتفاع اسعار المواد وتحديدا المشتقات النفطية والتي تعتبر النسبة الاكبر من استيرادات العراق من الامارات {حيث تمثل بحدود 31% من حجم الاستيرادات} ادى الى ارتفاع قيمة الاستيرادات مقابل انخفاض الكمية المستوردة”.وأضاف “بلغت نسبة النمو في قيمة استيرادات المنتجات المعدنية التي تمثل في اساسها المشتقات النفطية 93% بينما انخفض حجم الاستيرادات من نفس المنتجات بنسبة 29%”.وتابع العبيدي “كذلك ارتفعت قيمة استيرادات العراق من الاجهزة الكهربائية والالكترونية من الامارات (التي تمثل نسبتها 30% من مجمل الاستيرادات) لتصل الى 6 مليارات دولار بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنة مع 2021”.وأشار الى “ارتفاع قيمة استيرادات العراق من السيارات من الامارات (التي تمثل نسبتها 11% من مجمل الاستيرادات) لتصل الى 2.2 مليار دولار مرتفعة بنسبة 69% مقارنة مع 2021 “.ونوه الى ان “المنتجات المعاد تصديرها من الامارات الى العراق ما نسبته 85% من مجمل صادرات الامارات الى العراق”.وبين الخبير الاقتصادي ان “الامارات تمثل الشريك التجاري الاول للعراق بحجم تبادل تجاري يتجاوز الـ 21 مليار من المنتوجات التي لا تحتوي على النفط الخام متفوقة على دول مثل الصين وتركيا والهند نتيجة ارتفاع المنتوجات المعاد تصديرها الى العراق”.

التالي

منذ 24 دقيقة

النفط يعزز مكاسبه ويتجاوز 88 دولاراً للبرميل

منذ 8 ساعات

أسعار النقط تتصاعد على نحو طفيف

منذ يوم واحد

مستشار السوداني يطرح مقترحين لضمان استقرار السوق الوطني

منذ يوم واحد

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكردستان مع إغلاق البورصة

منذ يومين

ماعلاقة نشاط الاستثمار الداخلي بتغيير أسعار صرف الدولار؟

منذ يومين

الدولار يرتفع في بغداد وينخفض في كردستان مع الاغلاق

منذ يومين

الدولار يرتفع مجدداً

منذ 3 أيام

اقتصادية: إقرار الموازنة سيخفف من اثار ازمة الدولار

منذ 3 أيام

اقتصاديون: أزمة الدينار العراقي قد تدفع المركزي لإصدار نقود جديدة

منذ 3 أيام

انتكاسة تضرب “سوق الدولار” بديالى والخسائر مئات ملايين الدنانير

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. صادرات الإمارات الى العراق تقفز الى 20 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. صادرات الإمارات الى العراق تقفز الى 20 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).