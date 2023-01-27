النفط يعزز مكاسبه ويتجاوز 88 دولاراً للبرميل

2023/01/27 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عززت أسعار النفط مكاسبها هذا الأسبوع، ليتجاوز حاجز 88 دولاراً، مساء اليوم الجمعة، مرتفعاً بأكثر من 1% خلال 24 ساعة.

وبتمام الساعة 16:30 بتوقيت بغداد، بلغت العقود الآجلة من خام برنت 88.62 دولاراً بعد ان أغلقت أمس عند 87.47 دولاراً للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة من الخام الأميركي مسجلةً 82.14 دولاراً للبرميل، فيما كانت قد أغلقت أمس عند 81.01 دولاراً.

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