المواجهة وتخليد شهداء جنين يكون بإعلان 2023 عام فلسطين فوراً

2023/01/27 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رامي الشاعر - كاتب ومحلل سياسي

قبل أيام من اليوم العالمي لإحياء ذكرى

الهولوكوست (27 يناير)، يبدو أن قوات

الاحتلال قررت أن تحتفل به على طريقتها

الخاصة.

فقامت تلك العصابات التي تسمى اصطلاحا

بقوات

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