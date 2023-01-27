خبير يستعرض 3 فوائد لتطبيق نظام

2023/01/27 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف خبير في مجال النقل عن الفوائد المنتظرة من تفعيل نظام الترانزيت في العراق، والذي سيحوله لممر مختصر لنقل البضائع بين الدول المصدرة والمستوردة.

وقال خبير النقل باسل الخفاجي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "العراق يتمتع بموقع جغرافي متميز يربط القارة الأوروبية بالقارة الآسيوية، حيث يمكن أن يوفر منفذ إبراهيم الخليل (شمالا) ممرا رئيسا لوصول البضائع التركية والأوروبية إلى الخليج العربي والأردن والعكس، وذلك يقلل من الوقت المستقطع لوصول البضائع والتكاليف، ومن ثم يوفر ملايين الدولارات ونحو 10 آلاف فرصة عمل".

واوضح الخفاجي أن "النظام سيتيح دخول ما لا يقل عن ألف شاحنة لنقل البضائع يوميا، كما أن نقل البضائع الأوروبية والتركية من ميناء مرسين التركي إلى ميناء الشويخ الكويتي يستغرق عبر البحر 23 يوما، بينما سيستغرق 4 أيام من تركيا إلى الكويت والسعودية عبر ممر منفذ إبراهيم الخليل العراقي البري."

وأشار إلى أن "توفير الوقت سيشمل كلا من البحرين وقطر وسلطنة عمان التي ستصلها البضائع في غضون 4 إلى 7 أيام"، مبينا أن "هذا الاختصار في الوقت سيضمن العمر الصحي للمواد الغذائية".

واعتبر الخفاجي أن "هذا المشروع الإستراتيجي سينشط الحركة التجارية في حال تطبيقه مع ضمان حصول البلاد على أرباح كبيرة هي رسوم لقاء مرور شاحنات نقل البضائع، فضلا عن أنه سيبعث برسالة اطمئنان لجذب الاستثمارات".

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