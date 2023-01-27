"القتل لا يسقط بالتقادم".. سباق لإدانة مزيد من المتورطين في "الهولوكوست"

2023/01/27 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسارع الباحثون عن المتبقين من النازيين المتورطين في إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، الزمن، لإدانة مزيد منهم، حيث توفي كثيرون، والباقون على قيد الحياة أغلبهم في نهاية التسعين من عمره.

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