الشرطة الاتحادية تُطيح بإرهابي في بغداد

2023/01/27 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالإرهاب في بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز اللواء الخامس الفرقة الثانية بإسناد الجهد الاستخباري، تمكنت […]

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