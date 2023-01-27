2023/01/27 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت بلدية الشعب، اليوم الجمعة، عن استمرار جهودها بتمديد خط مجاري بطول 1400 متر في شارع زين القوس شرق العاصمة بغداد.وذكرت البلدية في بيان مقتضب تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



“بلدية الشعب” تواصل جهودها بتمديد خط مجاري بطول 1400م شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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