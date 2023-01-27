2023/01/27 | 18:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نساء في العاصمة بغداد يطلقن حملة لركوب الدراجات الهوائية واعتمادها كوسيلة نقل بدلا من السيارات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RirDM3e_EQ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نساء في العاصمة بغداد يطلقن حملة لركوب الدراجات الهوائية واعتمادها كوسيلة نقل بدلا من السيارات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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