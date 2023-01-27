الهند تجلب 100 فهد من جنوب أفريقيا بعد انقراضها في البلاد

2023/01/27 | 18:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كثفت الهند جهودها من أجل إعادة الفهود إلى الحياة البرية في البلاد بعدما انقرضت منذ عام 1952، مستعينة في ذلك بفهود جلبتها من أفريقيا.وتوصلت الهند وجنوب أفريقيا إلى اتفاق لنقل أكثر من مائة فهد إلى الدولة الآسيوية، في إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إليها.وأعلنت وزارة البيئة في جنوب […]

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