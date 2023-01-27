2023/01/27 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلن محافظ واسط محمد جميل، اليوم الجمعة، القبض على مرتكبي جريمة قتل مواطنين من أهالي الصويرة.

وقال جميل في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "وبجهد ابطال الاجهزة الامنية من قيادة الشرطة والاستخبارات والاجهزة الاستخبارية وخلال عشر ساعات تمكن الابطال من تعقب المجرمين الذين قاموا باستدراج المغدورين من اهالي الصويرة بحجة بيع وشراء عجلة، حيث تم إلقاء القبض على المجرمين واعترفوا بارتكابهم الجريمة وأنهم قاموا بذلك الفعل الجبان من اجل الاموال".





ودعا جميل أهالي المحافظة إلى "ضرورة التعاون التام مع الاجهزة الامنية وعدم الانجرار خلف المواقع والصفحات التي تدعي البيع والشراء وبالنتيجة تكون هكذا جرائم مروعة".





تحرير: أ خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط: القبض على مرتكبي جريمة قتل مواطنين من أهالي الصويرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط: القبض على مرتكبي جريمة قتل مواطنين من أهالي الصويرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).