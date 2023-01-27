بالصور.. النيران تحرق إدارة مدرسة ودفاتر امتحانية في بابل

2023/01/27 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسبب حادث حريق، اليوم الجمعة، بأضرار طالت إدارة مدرسة، وتلف دفاتر امتحانية، في محافظة بابل.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن النيران أحرقت ادارة مدرسة الفتوة وجميع الدفاتر الامتحانية بناحية ابي غرق في محافظة بابل.

وفيما أشار الى أن هذا الحادث تزامن مع امتحانات نصف السنة، لفت إلى أن المدرسة فيها دوام ثلاثي للابتدائية، والمتوسطة، والاعدادية..

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