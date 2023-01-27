العراق يحصل على نحو 100 مليون دولار سنويًا من عبور الطائرات لأجوائه

2023/01/27 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت الشركة العامة للملاحة الجوية اليوم الجمعة، عن عدد الطائرات التي تعبر اجواء البلاد والاموال التي تدرها على العراق.

وقال معاون مدير عام الشركة شبلي محمد ضاري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "إستنادا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، فان الشركة تعمل وفق خارطة طريق للارتقاء بخدمات الملاحة الجوية العراقية، بما يتوافق مع توصيات ومعايير المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO".

وأضاف ضاري ان "الاجواءَ العراقية من حيث الارتفاع مفتوحة للطيران والملاحة الجوية من الارض لغاية ارتفاع ٤٦٠٠٠ قدم ماعدا بعض المناطق التي تكون فيها عمليات عسكرية ضد الارهاب و بالتنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة".

وأوضح ان "هبوطَ الطائرات واقلاعها في مطار بغداد الدولي وباقي مطارات العراق مفتوح ، لكن لا يوجد حتى الان ترانزيت في العراق".

وعن أجور العبور للطائرات، بين معاون المدير العام بأنها "تبلغ ٤٥٠ دولارا لكل طائرة وهناك خطة لأعادة تصنيف اجور عبور الطائرات من ناحية وزن و حجم الطائرة لغرض استقطاب اكثر عدد ممكن من الطائرات العابرة و المقتربة".

وبيّن أن "معدل الطائرات العابرة في الاجواء العراقية يبلغ حوالي ٦٠٠ طائرة يوميا ، ووفق الخطط الموضوعة من المقرر أن يزداد هذا العدد في الفترة المقبلة بسبب الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به العراق، ما يجعله منطقة عبور مهمة لجميع شركات الطيران الدولية، وان الشركة تعمل الان على توسعة نطاق عملها من خلال تحديث الفضاء الجوي العراقي و افتتاح ممرات جوية جديدة مع كافة دول الجوار".

ووفق ذلك، فأن معدل مايحصل عليه العراق من اجور عبور الطائرات في أجوائه، تبلغ 270 ألف دولار يوميًا او أكثر من 8 ملايين دولار شهريًا، بمعنى اكثر من 97 مليون دولار سنويًا.

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