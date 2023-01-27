حركة النجباء توجه تهديداً للأردن: معركتكم بشأن أنبوب البصرة - عقبة خاسرةI



حركة النجباء توجه تهديداً للأردن: معركتكم بشأن أنبوب البصرة - عقبة خاسرةI
2023/01/27 | 18:37 - المصدر: المورد نيوز
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