لماذا ادّعى المحقق في انفجار مرفأ بيروت على المدّعي العام؟

2023/01/27 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعرف المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسّان عويدات بهدوئه وطول أناته، ولكنّ ما فعله، بعد قرار المحقق العدلي في ملف انفجارمرفأ بيروت طارق البيطار، أظهر عكس ذلك، بحيث أدخل القضاء اللبناني في حرب من شأنها أن تضيفه إلى قائمة المؤسسات المنهارة في البلاد.

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