الخارجية: تعليق مؤقت للعمل القنصلي بسفارة العراق في أوكرانيا

2023/01/27 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، تعليق مؤقت للعمل القنصلي بسفارة العراق في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان “تعليق مؤقَّت للعمل القنصليّ لسفارة جمهوريَّة العراق في أوكرانيا،بسبب التصعيد العسكريّ الأخير هناك”.واضاف “تأتي هذه الخطوة للحفاظ على أرواح أبناء الجالية العراقية الكريمة”.

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